Calciomercato Lazio | Cancellieri in orbita Fiorentina: idea di scambio con Piccoli
09.06.2026 11:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è corteggiato da diversi club, ma tra questi spicca la Fiorentina. L'esterno è in uscita dalla Lazio, complice anche il contratto in scadenza nel 2027. L'asse Roma - Firenze potrebbe arricchirsi ulteriormente, perché sembra che Roberto Piccoli sia tra i profili seguiti dal club biancoceleste. Proprio per questo, secondo quanto riporta Il Messaggero, il centravanti ex Cagliari potrebbe rientrare in uno scambio che coinvolgerebbe anche Cancellieri, con un piccolo conguaglio a favore i toscani.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.