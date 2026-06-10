Calciomercato Lazio | Il Napoli molla Gila? Spunta un nuovo nome
RASSEGNA STAMPA - Salvo offerte monstre, Gila resterà alla Lazio. Lotito l'ha promesso a Gattuso e ha alzato il muro per il centrale spagnolo. Su di lui resta forte l'interesse del Napoli, che a breve accoglierà Allegri in panchina. Il tecnico lo apprezzava già al Milan, era al lavoro con Tare che lo portò a Roma. Ora invece l'ha chiesto per gli azzurri.
La trattativa, però, si è fatta sempre più complicata proprio per il volere del presidente biancoceleste. Per questo, come riportato da Tuttosport, il diesse Manna potrebbe anche virare su un altro profilo. Il nome in lista è quello di Federico Gatti della Juventus: nel caso in cui non andasse in porto l'operazione per Gila, allora la società partenopea potrebbe fare un tentativo per il difensore bianconero.