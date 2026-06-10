Malagò: "Ineleggibilità? Il parere è chiaro, non ci sono problemi"
10.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: ANSA
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Il parare è molto chiaro, dice che non ci sono problemi di candidabilitá a livello sportivo e che non hanno una diretta competenza. Chiunque avesse conoscenza della materia sapeva che non era il collegio garanzia l'interlocutore". Così Giovanni Malagò commenta, a margine della presentazione dei mondiali di wakeboard, il parere chiesto dal ministro Abodi al Collegio di Garanzia sulla ineleggibilità dell'ex n.1 del CONI alla presidenza della FIGC. "Mi ha fatto piacere che il Collegio abbia espresso assoluta convinzione sulla candidabilitá" ha aggiunto Malagò. (ANSA).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.