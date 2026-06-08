Lazio, Lotito trattiene Gila: il difensore rimarrà in biancoceleste
RASSEGNA STAMPA - La permanenza di Mario Gila alla Lazio resta uno dei temi più delicati dell'estate. Lotito ha promesso a Gattuso che farà il possibile per trattenerlo, ma il patto verrebbe meno davanti a un'offerta da almeno 30 milioni di euro. Una cifra alta per un giocatore che ha solo un anno di contratto, ma che non esclude del tutto una sua partenza.
Sul difensore spagnolo ci sono diversi club interessati: dal Napoli alle grandi del Nord, fino a società straniere come Atletico Madrid e Chelsea, come scrive il Corriere dello Sport. Per Gila, che ha 25 anni, restare significherebbe rinviare almeno di un anno ambizioni sportive ed economiche.
Gattuso teme soprattutto l'aspetto motivazionale: trattenere un giocatore controvoglia potrebbe creare difficoltà nella gestione dello spogliatoio, anche se l'attaccamento di Gila alla Lazio non è mai stato messo in discussione. A pesare sono soprattutto il mancato accesso alle coppe europee, un mercato limitato e prospettive meno ambiziose rispetto ad altri club.
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