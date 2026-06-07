Lazio, Canovi: "Gattuso scelta incomprensibile, non mi aspetto grandi cose"

07.06.2026 15:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Canovi: "Gattuso scelta incomprensibile, non mi aspetto grandi cose"
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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha commentato la scelta della Lazio di puntare su Gattuso in panchina dopo l'addio di Sarri, ora diretto verso l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Gattuso? Non mi aspetto grandi cose. Credo che per la Lazio sia difficile trovare calciatori disposti a giocare in uno stato deserto e con la squadra fuori dalle coppe europee. La cosa saggia sarebbe fare una squadra con dei giovani forti”.

“Allegri al Napoli? È una scelta incomprensibile. Voleva Italiano e poi ha preso Allegri. Due allenatori talmente differenti che non c’entrano nulla con la progettazione. Ma anche la Lazio che passa da Sarri a Gattuso. Non discuto gli allenatori ma le idee differenti”.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.