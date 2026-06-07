Lazio, Canovi: "Gattuso scelta incomprensibile, non mi aspetto grandi cose"
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha commentato la scelta della Lazio di puntare su Gattuso in panchina dopo l'addio di Sarri, ora diretto verso l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Gattuso? Non mi aspetto grandi cose. Credo che per la Lazio sia difficile trovare calciatori disposti a giocare in uno stato deserto e con la squadra fuori dalle coppe europee. La cosa saggia sarebbe fare una squadra con dei giovani forti”.
“Allegri al Napoli? È una scelta incomprensibile. Voleva Italiano e poi ha preso Allegri. Due allenatori talmente differenti che non c’entrano nulla con la progettazione. Ma anche la Lazio che passa da Sarri a Gattuso. Non discuto gli allenatori ma le idee differenti”.