Lazio Nuoto, arriva la promozione in A1: decisivo capitan Troiani
Chiavari Nuoto e Lazio Nuoto tagliano il traguardo della serie A1 nell'ultimo atto delle finali playoff del campionato di serie A2. Al centro sportivo "Le Cupole" di Acilia i biancocelesti di Daniele Ruffelli hanno la meglio per 17-14 sulla Futurenergy Rari Nantes Sori cui non bastano le sei reti di Alessandro Brambilla.
Gara in bilico fino allo scoccare dell'ultimo minuto quando il capitano della Lazio Noah Troiani strappa la palla a Luca Cupido, si invola verso la porta e insacca il 16-14. Leonardo Checchini pone il punto esclamativo sulla promozione dei laziali con il gol del definitivo 17-14.
I biancocelesti si erano imposti 11-7 in gara 1, ma i liguri allenati da Willy Molina avevano riequilibrato la serie vincendo 18-16 ai rigori il secondo confronto dopo il 13-13 dei tempi regolamentari. La Lazio Nuoto, che aveva chiuso al primo posto il girone Sud della regular season con 57 punti, mancava in serie A1 dalla stagione 2021/2022.