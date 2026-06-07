Lazio, Pino Insegno: "Come lacrime nella pioggia". La struggente lettera sul Tempo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Poche righe, una poesia amara. Accogliendo l'appello del quotidiano Il Tempo, Pino Insegno ha disegnato un quadro che, pieno di colori, si è trasformato in una macchia nera. Parole nette, che riflettono lo stato d'animo di un popolo intero: "Io ne ho viste cose che voi presidenti non potreste immaginarvi. Ho visto una Curva Nord tremare come un cuore vivo. Ho visto bandiere alzarsi al cielo come preghiere. Ho visto l’Olimpico diventare eterno nelle notti d’Europa. Ho visto Chinaglia diventare leggenda. Ho visto Maestrelli vivere in ogni laziale. Ho visto il 14 maggio del 2000… e uomini adulti piangere come bambini. E ho visto un popolo amare una squadra più della propria vita. Ma tutti quei momenti… andranno perduti. Uno dopo l’altro. Non per il destino. Non per gli avversari. Ma per la lenta agonia di una Lazio senz’anima. Perché quando trasformi una fede in un bilancio, quando spegni i sogni, quando umili il tuo popolo… non stai gestendo un club. Stai lasciando morire un universo. Come lacrime nella pioggia".