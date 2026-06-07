Calciomercato Lazio | Si lavora al post Romagnoli: tutti i nomi

07.06.2026 12:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Si lavora al post Romagnoli: tutti i nomi
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio e l'Al Sadd lavorano per chiudere la trattativa che porterà Romagnoli in Qatar. Intanto, però, il club biancoceleste studia diversi profili per sostituirlo.

Sono tre i nomi in pole. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, il preferito di Gattuso è Diego Coppola, difensore italiano di proprietà del Brighton che ha trascorso gli ultimi sei mesi nel Paris FC con Ciro Immobile.

Oltre all'ex Verona, c'è ancora in ballo il nome di Diogo Leite, in scadenza con l'Union Berlino, e Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria e che il club croato valuta circa 10 milioni di euro. Valutazioni in corso.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.