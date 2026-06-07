L'Ascoli torna in B, battuto l'Union Brescia: esplode la festa al Del Duca
L'Ascoli conquista la Serie B e fa esplodere la festa al Del Duca. Dopo l'1-1 maturato nella sfida d'andata, la squadra guidata da Tomei supera con autorità l'Union Brescia per 3-0, centrando la promozione grazie ai gol di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese.
Se il primo confronto al Rigamonti era stato caratterizzato da grande equilibrio, il match di ritorno ha raccontato tutt'altra storia. I bianconeri hanno imposto il proprio gioco fin dai primi minuti, controllando la gara senza concedere occasioni agli avversari e legittimando un salto di categoria che, per quanto mostrato durante la stagione, avrebbero probabilmente meritato già al termine della regular season.
La sconfitta non deve comunque oscurare il percorso dell'Union Brescia, protagonista di un'annata di alto livello. La formazione lombarda ripartirà dalla Serie C con l'ambizione di recitare ancora un ruolo da protagonista e si candida fin da ora a essere una delle principali pretendenti alla vittoria del prossimo Girone A.