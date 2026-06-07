Lazio, Romagnoli e il rischio déjà vu: accordo con l'Al-Sadd, ma Lotito...
Tra Lazio e Al-Sadd resta un nodo da sciogliere. L'addio di Romagnoli è ormai nell'aria da tempo ma, come spiega il Corriere dello Sport, la trattativa per il suo trasferimento in Qatar non è ancora arrivata alla fumata bianca. Un déjà vu che riporta tutti alla scorsa sessione di gennaio.
TUTTO BLOCCATO - L'accordo, per ora, c'è solo a metà. Il difensore ha trovato da tempo l'intesa economica con il club qatariota, pronto a garantirgli un triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Manca però l'intesa tra i due club. Dopo il rilancio dell'Al-Sadd, fermo su un'offerta da 3 milioni per il cartellino, Lotito continua a prendere tempo. Più della cifra, a pesare sono le modalità di pagamento: il presidente vuole garanzie precise e non sembra disposto a concedere sconti o formule troppo dilazionate. La consueta partita della pazienza, con entrambe le parti convinte di poterla spuntare.
NODO DA SCIOGLIERE - A complicare il quadro c'è il tema degli stipendi arretrati. Romagnoli era già a un passo dall'Al-Sadd a gennaio, prima del clamoroso dietrofront maturato anche per la richiesta di rinunciare a parte delle mensilità in sospeso con la Lazio. Ora il difensore attende di capire se si riproporrà uno scenario simile. Tutti ragionano, tutti aspettano, nessuno vuole forzare la mano. Intanto la storia tra Alessio e la Lazio si avvicina al capolinea: un epilogo impensabile fino a poco tempo fa, per un tifoso che nel 2022, rinunciando a offerte più ricche, era arrivato a Formello realizzando il sogno di bambino di vestire un giorno il biancoceleste.