Roma, Delvecchio su Nesta e i derby contro la Lazio: "Ecco il mio segreto"

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RASSEGNA STAMPA - In una lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore della Roma Marco Delvecchio ha ricordato i derby contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Erano le partite più importanti dell'anno, ma le vivevo con leggerezza. Forse era quello il segreto: quando una gara la senti troppo, rischi di sbagliarla".

Poi sul rivale Nesta: "Alessandro era un difensore molto corretto e questo mi avvantaggiava. Eravamo anche simili fisicamente, nel modo di correre. Forse per quello riuscivo a metterlo in difficoltà, fino a farlo scivolare. Quando ci incontravamo in Nazionale lo prendevo spesso in giro, ma lui mi rispondeva: "Tu sei diventato famoso grazie a me"".

Il derby che più degli altri ha nel cuore: "Quello dell'11 aprile 1999. Quel giorno andò tutto bene: vincemmo 3-1, segnai due volte io e una Francesco. Ci furono anche le magliette: la sua, "Vi ho purgato ancora", è rimasta nella memoria perché era uno sfottò. La mia un'autocelebrazione da derby".