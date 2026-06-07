"So che ce la farai": Nainggolan punta su Cobolli e sbaglia (ancora)

07.06.2026 19:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
"So che ce la farai": Nainggolan punta su Cobolli e sbaglia (ancora)
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Flavio Cobolli, in finale al Roland Garros contro Zverev, ha ricevuto l'affetto e il sostegno di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra questi, anche Radja Nainggolan che, oltre al consueto in bocca al lupo, si è sbilanciato sulla vittoria del tennista romano e romanista. "So che ce la farai", l'ennesima profezia dell'ex Roma.

Ma anche questa volta non è riuscito a proosticare il risultato giusto. Come d'altronde già accaduto in occasione della semifinale di Coppa Italia, quando la Lazio eliminò la Roma nel doppio confronto. Quel "Fidate" è passato alla storia, finendo al centro di tutti gli sfottò di quel periodo. Nainggolan non ha imparato dagli errori del passato e, ancora un volta, si è lasciato andare alla profezia sbagliata. 

Di seguito il video del suo video-messaggio per Cobolli prima della finale:

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.