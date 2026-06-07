Zazzaroni: "Il tifoso laziale ha messo in stand-by la propria passione"
07.06.2026 10:45 di Simone Locusta
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Nell'editoriale dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni è tornato a parlare della situazione della Lazio e della protesta dei tifosi contro Claudio Lotito. Di seguito le sue parole.
"Il tifoso laziale attende da anni che Lotito ceda la società ad altri: disilluso e stremato, ha scelto di mettere in stand-by la propria passione. C’è ancora chi, tra i laziali, rimprovera al Corriere dello Sport di non aver mai titolato “Lotito, vattene!”. Ripeto per l’ultima volta che a questi inviti il presidente risponderebbe con una risata e un vaffa. Che ci risparmiamo volentieri: più opportuno seguire l’evoluzione della protesta e capire fino a che punto Lotito riuscirà a gestirla".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.