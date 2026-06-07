Memorial gemelli Rosci, oggi derby in finale: il programma

Oggi all’RTS Queens la giornata finale di “Angeli tra le Aquile”, Memorial intitolato ai gemelli Rosci, Flavio e Francesco, tifosi della Lazio scomparsi nel 2024 per colpa del morbo di Batten. Una storia, la loro, che ha toccato l'Italia intera, non solo il mondo biancoceleste. Si chiude proprio con la sfida tra la Lazio e la Roma (ore 11): la partita deciderà la classifica definitiva, ora comandata dalla Lazio con 6 punti, ma con la Roma soltanto a -1. Chi si porta a casa il derby, ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, conquista anche la seconda edizione del Torneo riservato ai 2012. Poco prima, alle 9.30, ci sarà il confronto tra il San Paolo Ostiense e l'RTS Queens, squadra che nell'ultima stagione ha trionfato nel Provinciale U-14 ottenendo così la promozione al Regionale. Una soddisfazione trovata con in panchina mister Roberto Rosci, zio di Flavio e Francesco, che da un paio di settimane ha lasciato l'incarico al nuovo tecnico Walter Campanile. Ieri i padroni di casa sono stati battuti 0-2 dalla Roma, mentre la Lazio ha vinto 5-1 contro il San Paolo Ostiense. Stamattina si scoprirà chi - davanti agli occhi di papà Marco e mamma Paola - succederà alla Fiorentina nell'albo d'oro del Memorial (un anno fa i viola fa avevano piegato la Roma nell'ultimo atto).



PROGRAMMA. Oggi: RTS Queens-San Paolo Ostiense (ore 9.30); Roma-Lazio (ore 11). A seguire cerimonia di chiusura e premiazione. RISULTATI - Venerdì: RTS Queens-Lazio 0-1, Roma-San Paolo Ostiense 1-1 (5-4 dcr); ieri: RTS Queens-Roma 0-2, Lazio-San Paolo Ostiense 5-1. CLASSIFICA - Lazio 6, Roma 5, San Paolo Ostiense 1, RTS Queens 0.

autore Elena Bravetti Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni. elenabravetti