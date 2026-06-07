Calciomercato Lazio | Dieng, concorrenza in Spagna: accelerata del Betis
07.06.2026 14:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso si è insediato da pochi giorni come nuovo allenatore della Lazio, ma le sue volontà sono già chiare alla società.
Tra le priorità dell'ex ct dell'Italia c'è il centravanti. Dia è in uscita, Noslin da riferimento centrale non convince e il solo Ratkov non basta. Tra i vari profili monitorati c'è anche Bamba Dieng, attaccante del Lorient in scadenza di contratto.
Se la Lazio vuole il senegalese, però, deve accelerare. Come sta facendo il Betis: secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il club spagnolo si è inserito con prepotenza nella corsa per il classe 2000 e potrebbe presto chiudere l'operazione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.