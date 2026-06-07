Calciomercato Lazio | La Gazzetta dello Sport: "Napoli, assalto a Gila". Tutti gli scenari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Sul mercato il Napoli si muove, e nel mirino c'è anche un nome biancoceleste. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis ha avviato da settimane un casting per la difesa, e tra i profili monitorati con attenzione c'è quello di Mario Gila, gradito sia al direttore sportivo Giovanni Manna sia ad Allegri. Lo spagnolo, però, ha un prezzo elevato e una valutazione su cui le parti restano distanti.

LE CIFRE E LA DISTANZA - Gila, che ad agosto compirà 26 anni, ha ancora un anno di contratto con la Lazio e da gennaio potrà accordarsi a parametro zero. Proprio per questo i 30 milioni richiesti dal club capitolino vengono considerati eccessivi dal Napoli. La Lazio, dal canto suo, resiste e può legittimamente fare il prezzo, pur sapendo di dover riconoscere al Real Madrid il 50% dell'eventuale incasso. De Laurentiis, però, difficilmente si spingerà fino a quella cifra. Servirà aggiornarsi e attendere che la trattativa diventi più "ragionevole": il presidente è appena arrivato a Los Angeles, dove resterà una ventina di giorni, ma lo spazio per qualche chiacchierata si troverà. Intanto Gila, in Spagna, ha vissuto una giornata speciale con il battesimo delle figlie Ares e Vittoria, alle quali ha dedicato un dolce messaggio social.

PERCHÉ PIACE COSÌ TANTO - Le ragioni dell'interesse sono tecniche e anagrafiche. Il Napoli ha investito molto sulla difesa nell'ultimo biennio, con Beukema e Buongiorno, e ha in rosa Rrahmani, Rafa Marin, Marianucci, oltre a Olivera e Di Lorenzo. Ma il tempo passa: Rrahmani ha 32 anni, Di Lorenzo ad agosto ne farà 33. Gila abbasserebbe l'età media, garantirebbe leadership e personalità, e avrebbe un ingaggio in linea con i parametri del club, pur con un ritocco. Dopo quattro campionati e 120 presenze in biancoceleste, conosce l'Italia e sa che il Napoli giocherà la Champions.