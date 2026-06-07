Calciomercato Lazio | Gila, c'è una promessa con Gattuso. Ma con 30 milioni...
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Romagnoli è in uscita, Gila forse. La difesa della Lazio questa estate vivrà una rivoluzione. L'unica partenza certa è quella di Romagnoli, diretto all'Al Sadd, ma anche le posizioni di Lazzari e Pellegrini non sono salde a Formello. Quella di Gila, invece, è particolare.
Per il momento, come scrive Il Messaggero, la Lazio ha alzato il muro per Gila. Il club biancoceleste non ha intenzione di privarsi anche dello spagnolo, smontando così del tutto la coppia centrale titolare. Inoltre, si vuole iniziare con il piede giusto con Gattuso, c'è una promessa da mantenere.
L'interesse del Napoli però è concreto e potrebbe anche aumentare nelle prossime settimane. La posizione della Lazio può vacillare solo di fronte a un'offerta irrinunciabile: se De Laurentiis mettesse sul piatto 30 milioni di euro, la situazione cambierebbe.