Calciomercato Lazio | Da Firenze: "Gattuso ha chiesto Piccoli: i dettagli"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Un attaccante per Gattuso. È la prima richiesta che ha fatto alla Lazio, a Formello ha parlato proprio di un centravanti con Lotito e Fabiani. Un nuovo nome per il reparto offensivo biancoceleste è arrivato direttamente da Firenze: come riportato da violanews.com, il tecnico avrebbe indicato Piccoli della Fiorentina. La società viola, infatti, ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi e potrebbe lasciar andare via l’ex Cagliari in prestito senza diritto di riscatto.

Per far arrivare un nuovo giocatore, però, la Lazio dovrà prima chiudere una cessione. Al momento i possibili partenti sono Noslin e Dia (che in estate sarà riscattato dalla Salernitana per 11,3 milioni euro), più di Ratkov su cui invece la società punta molto. Solo in caso di un addio, quindi, si potrà pensare di portare un centravanti a Formello come Piccoli.

O magari Pinamonti, nome fatto in alternativa dallo stesso portale viola. L’attaccante del Sassuolo però risulta essere un’opzione molto più costosa rispetto al centravanti della Fiorentina, che comunque sarà valutato da Grosso (in attesa dell’ufficialità).