Lazio, Velasco e la proposta di Cragnotti: "Ecco come mi convinse" - VD

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© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Gianluca Gazzoli nel celebre podcast BSMT Julio Velasco ha parlato anche della sua esperienza come dirigente della Lazio ai tempi di Cragnotti: “La proposta incredibile. Io stavo allenando la femminile Sportilia. Vengono questi due procuratori a farmi questa offerta e io gli dico: “Ma io sto allenando, non posso andare a Roma!”.

“Loro mi risposero: “Non c’è problema a che ora finisce?” “Io finisco alle sette”. Arriviamo a Roma, a ceniamo e arriviamo in un ristorante bellissimo e mi hanno fatto questa proposta da dirigente, Io volevo un po’ uscire dalla pallavolo è stata un’esperienza straordinaria”.

“Dopo un anno ho visto che lì certe cose non andavano. Cragnotti non era un presidente molto presente, delegava molto. C’ero io, la figlia che era amministratore delegato e già questo non si poteva fare. Abbiamo sfiorato lo scudetto, abbiamo vinto la Coppa Uefa, è stato molto interessante. Se lo rifarei? No, ho già dato”.

@basement_bsmt Una proposta che nessuno si sarebbe aspettato. Abbiamo chiesto a Julio Velasco come nacque il contatto di un anno da Direttore Generale della S.S. Lazio. Vuoi vedere l’episodio completo? ⬆ audio originale - BSMT

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