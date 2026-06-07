Vieri su Gattuso: "Difendere Rino? Non me ne frega niente. Possibile che..."
Parole da amico. Nell'intervista rilasciata stamattina alla Gazzetta dello Sport, Vieri torna a parlare dell'esclusioe dell'Italia dai prossimi Mondiali."Che spiegazione mi do? In Italia per un po’ si parla, si offendono un po’ tutti quelli che sono dentro e poi stop, non si cercano i reali motivi. Si mettono sul banco degli imputati allenatore e presidente, costretti alpasso indietro, ma per me restano i meno colpevoli. È il sistema che non funziona, servono regole, riforme".
Dice così per difendere il suo amico Gattuso?
"Di difendere Rino non me frega niente, non lo vedo e non lo sento. Ma possibile che Spalletti non fosse buono, Mancini nemmeno e Gattuso neppure? Forse non è colpa dei ct: puoimetterci chi vuoi, ma senza cambiamenti veri nessuno riuscirebbe nell’intento".