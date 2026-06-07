Infortunio Wesley, Mondiale sì o no? Il comunicato del Brasile

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La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha comunicato che il romanista Wesley dovrà lasciare il ritiro della Seleção a causa di un infortunio muscolare che gli impedirà di proseguire l'attività con il gruppo guidato da Carlo Ancelotti.

Nella giornata di oggi il calciatore è stato sottoposto a una nuova valutazione da parte dello staff sanitario della nazionale verdeoro, che ha deciso di approfondire le sue condizioni attraverso esami strumentali. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra, confermando così la necessità di rimandarlo a casa.

Attraverso una nota ufficiale, la CBF ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto, sottolineando il valore umano e sportivo dell'atleta all'interno dello spogliatoio. "Wesley è un giocatore molto apprezzato dal gruppo e sarà sempre considerato parte di questa squadra che punta alla conquista del sesto titolo mondiale", si legge nel comunicato diffuso dalla federazione.

A seguito dell'esito degli accertamenti medici, il Brasile ha provveduto immediatamente a individuare il sostituto. La CBF ha annunciato la convocazione di Éderson (Atalanta), che raggiungerà la delegazione già nella giornata di lunedì negli Stati Uniti, sede del ritiro della nazionale. Il centrocampista si metterà quindi a disposizione dello staff tecnico per proseguire la preparazione insieme ai compagni e prendere parte ai prossimi appuntamenti della Seleção.