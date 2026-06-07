Roma, paura Wesley: esce in lacrime durante l'amichevole con l'Egitto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Brutte notizie in casa Roma, e non solo. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, il Brasile di Carlo Ancelotti trema per le condizioni di Wesley, costretto a uscire anzitempo nell'ultima amichevole di preparazione disputata negli Stati Uniti contro l'Egitto. Per l'esterno giallorosso si teme un problema muscolare serio, con la partecipazione alla rassegna iridata ora a rischio.

L'INFORTUNIO - Schierato titolare sulla corsia destra, Wesley è stato costretto a lasciare il campo dopo appena diciassette minuti. Un'uscita che ha subito preoccupato staff e tifosi, soprattutto per le modalità: dopo un contrasto e qualche minuto trascorso a stringere i denti, il difensore ha chiesto il cambio, dirigendosi verso la panchina visibilmente dolorante. Le immagini lo hanno mostrato in lacrime a fine partita, mentre si toccava la zona dell'inguine, con un'espressione che lasciava intuire tutta la sua preoccupazione. Un contrattempo che arriva nel momento peggiore: con il debutto mondiale ormai alle porte, il margine di recupero si riduce drasticamente. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto agli accertamenti necessari per valutare l'entità del problema.

LE PAROLE DI ANCELOTTI - A fare il punto sulla situazione è stato lo stesso commissario tecnico: "Credo che lo staff medico farà una diagnosi domani, deve sottoporsi a degli esami. Ha un problema muscolare e dobbiamo aspettare». Poi un messaggio di moderato ottimismo: «Penso che avrà il tempo di recuperare ed essere con noi ai Mondiali. Altrimenti, dovremo scegliere un altro giocatore e avremo il tempo per farlo".