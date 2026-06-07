Lazio, Gimenez e Lucca profili ideali per Gattuso: il club punta su Ratkov

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora sulle strategie di mercato, sia in entrata che in uscita. L'unica certezza al momento è Gattuso: il tecnico ha già iniziato a motivare e coinvolgere i calciatori che ritiene saranno i protagonisti del suo ciclo e spera di non perdere altri pezzi pregiati dopo Romagnoli.

Ringhio vuole proporre il 4-3-3 e il 4-2-3-1, ma sarà fondamentale lavorare con una punta centrale che sia un vero centravanti d'area. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i profili ideali per caratteristiche sarebbero Gimenez e Lucca, in uscita rispettivamente da Milan e Napoli ma anche irraggiungibili per i costi.

Dal canto suo, la Lazio è convinta di avere il bomber già in casa. A gennaio sono stati investiti 13 milioni per Ratkov, ma Sarri lo ha utilizzato pochissimo. L'idea è quella di farlo valutare da Gattuso in ritiro: solo dopo deciderà se potrà essere lui il centravanti della Lazio che verrà.