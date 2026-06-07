Ex Lazio | Petkovic rinnova con l'Algeria: accordo fino al 2028
La federazione calcistica algerina ha deciso di confermare la propria fiducia in Vladimir Petkovic, prolungando il contratto del commissario tecnico fino a luglio 2028. L'annuncio arriva alla vigilia dei Mondiali e rappresenta un segnale di continuità per il progetto avviato con l'allenatore svizzero.
Petkovic, 62 anni, vanta una lunga esperienza internazionale. Dopo aver guidato per sette anni la nazionale svizzera, si è fatto apprezzare anche in Italia sulla panchina della Lazio, con cui conquistò la Coppa Italia nel 2013 contro la Roma, successo rimasto particolarmente caro ai tifosi biancocelesti.
L'ex tecnico laziale è approdato sulla panchina dell'Algeria all'inizio del 2024, raccogliendo l'eredità di Djamel Belmadi dopo la deludente partecipazione alla Coppa d'Africa in Costa d'Avorio, conclusa con l'eliminazione già nella fase a gironi. Il rinnovo fino al 2028 conferma la volontà della federazione di puntare su di lui anche per il prossimo ciclo internazionale.