Lazio, il bilancio di Noslin: "Impariamo, cresciamo e torniamo più forti" - VD
07.06.2026 19:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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La stagione si è conclusa da qualche settimana, ma TJ Noslin ha pubblicato solamente oggi il post con cui riavvolge il nastro e fa un bilancio di quella che è stata l'ultima stagione con la maglia della Lazio, conclusa col nono posto in classifica e la Coppa Italia persa in finale contro l'Inter. Dopo avr condiviso un video sul proprio profilo Instagram, l'olandese ha aggiunto:
"Un'altra stagione piena di lezioni, crescita e ricordi. Prima di tutto, ringrazio Dio per avermi guidato ad ogni passo. Alla mia famiglia, grazie per il vostro amore e sostegno costante. E ai fan, grazie per essere stati con noi in ogni momento. Impariamo, cresciamo e torniamo più forti. Ci vediamo la prossima stagione".
Di seguito il post:
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.