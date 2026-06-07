Spavento Eriksen, mano al petto e collassa in campo. Il medico: “Sta bene”

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Attimi di paura durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. Protagonista Christian Eriksen, che dopo essersi portato una mano al petto è collassato in mezzo al campo. Immediata la richiesta di soccorsi da entrambe le squadre, tanta la paura pensando anche all’episodio di cinque anni fa agli Europei.

Da allora Eriksen vive con un defibrillatore sottocutaneo che lo ha costretto a lasciare il calcio italiano ma gli ha permesso di tornare a giocare anche a ottimi livelli. Dopo il nuovo malore la Danimarca ha rassicurato sulle condizioni del calciatore.

A spiegare quanto accaduto è stato Marten Boesen, medico della nazionale danese: “Christian sta bene ed è uscito dal campo sulle sue gambe. Da quanto ho potuto vedere, il pacemaker ha reagito come avrebbe dovuto. Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l'ha recuperata molto rapidamente e siamo riusciti subito a parlare con lui. Ora sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'episodio. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire loro che stava bene”.