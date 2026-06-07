Italia, l’Under 17 di Franceschini è campione d’Europa: Belgio ko ai rigori
C’è gioia per l’Italia del calcio. In un’estate in cui i grandi saranno ancora costretti a guardare un Mondiale da casa, trionfano nell’Europeo di categoria gli Azzurrini dell’Under 17 guidati in panchina da un prodotto di casa Lazio.
Allenatore dell’Italia U17 è infatti Daniele Franceschini, che in rosa può contare anche su Gianluca Tommaso Okon-Engstler, figlio di un altro ex Lazio come Paul Okon. Gli Azzurrini hanno conquistato la vittoria superando il Belgio in una gara che aveva visto l’Italia anche andare sotto nel risultato.
La sfida era rimasta bloccata fino all’85’, quando il Belgio era passato in vantaggio con Ojea dando l’impressione di aver messo le mani sul trofeo. Tre minuti più tardi l’Italia ha però conquistato un rigore che Fugazzola ha realizzato al 90’, portando la sfida ai rigori. Dagli undici metri ancora decisivo Lupo, che ha ipnotizzato Ojea prima dell’errore decisivo di Moorthamer. L’Italia U17 bissa così il titolo vinto nel 2024.