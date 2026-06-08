Calciomercato Lazio | Dalla porta all'attacco: la società valuta le prossime mosse
RASSEGNA STAMPA - Non solo la difesa, con la priorità assoluta di sostituire il partente Romagnoli. Le valutazioni riguardano anche gli altri reparti, dalla porta fino ad arrivare in attacco.
In porta restano da definire le situazioni di Mandas e Provedel: come scrive il Corriere dello Sport, il greco accetterebbe di rimanere solo con garanzie da titolare, mentre l'ex Spezia piace all'Inter. In attacco, invece, cresce la concorrenza per Bamba Dieng del Lorient, su cui è piombato anche il Betis. Nella lista biancoceleste figura pure Piccoli, che potrebbe lasciare la Fiorentina in prestito.
Prima di qualsiasi acquisto, però, serviranno delle uscite. I principali candidati alla cessione restano Noslin e Dia, mentre la società continua a puntare con convinzione su Ratkov come uno dei prospetti su cui costruire il futuro. Tante idee sul tavolo, ma nessuna accelerazione decisiva.