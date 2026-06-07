Calciomercato Lazio | Cancellieri, non solo Fiorentina: c'è l'ipotesi di un ritorno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra gli addii quasi certi di questa finestra di mercato estiva spicca il nome di Matteo Cancellieri. L'esterno classe 2001 è tra i sacrificabili, visto anche il contratto in scadenza nel 2027.

Durante questa stagione, nonostante alti e bassi, Cancellieri ha saputo mettersi in mostra, rendendo evidenti le sue qualità e la sua crescita. Il club che ha mostrato l'interesse più concreto è la Fiorentina, la Lazio è in attesa di un'offerta, ma non c'è solo la Viola.

Potrebbe infatti rivelarsi concreta l'ipotesi di un clamoroso ritorno in Emilia: stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, anche il Parma è interessato a Cancellieri. L'esterno biancoceleste ha giocato in gialloblù la scorsa stagione, ora potrebbe tornarci a distanza di poco più di un anno.