Lazio, il Memorial Flavio e Francesco è biancoceleste: una vittoria che va oltre il campo
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha conquistato la seconda edizione del Memorial “Flavio e Francesco”, torneo dedicato ai gemelli Rosci, gli “Angeli fra le Aquile”, scomparsi a causa del morbo di Batten.
I biancocelesti si sono aggiudicati il trofeo grazie alla migliore differenza reti, nonostante la sconfitta ai rigori nel derby contro la Roma (1-1 nei tempi regolamentari, 5-4 per i giallorossi dal dischetto). Nell'altra sfida, i padroni di casa dell’RTS Queens hanno superato il San Paolo Ostiense per 3-2 in rimonta.
Al di là dei risultati, il momento più significativo della manifestazione è stato quello della premiazione, vissuto tra commozione e ricordi. Papà Marco e mamma Paola Rosci hanno ricevuto l'abbraccio dei partecipanti e una maglia in dono da ciascuna squadra presente.
Il riconoscimento di miglior giocatore del torneo assegnato a Tommaso Taddei, portiere dell’RTS Queens, protagonista con interventi decisivi e un rigore parato. L'obiettivo degli organizzatori è ora quello di dare continuità all'evento e farlo crescere ulteriormente in vista dell'edizione del 2027.
Classifica finale
Lazio 6 punti*
Roma 6 punti
RTS Queens 3 punti
San Paolo Ostiense 1 punto
* Lazio prima per migliore differenza reti.