Lazio, il Memorial Flavio e Francesco è biancoceleste: una vittoria che va oltre il campo

08.06.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, il Memorial Flavio e Francesco è biancoceleste: una vittoria che va oltre il campo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha conquistato la seconda edizione del Memorial “Flavio e Francesco”, torneo dedicato ai gemelli Rosci, gli “Angeli fra le Aquile”, scomparsi a causa del morbo di Batten.

I biancocelesti si sono aggiudicati il trofeo grazie alla migliore differenza reti, nonostante la sconfitta ai rigori nel derby contro la Roma (1-1 nei tempi regolamentari, 5-4 per i giallorossi dal dischetto). Nell'altra sfida, i padroni di casa dell’RTS Queens hanno superato il San Paolo Ostiense per 3-2 in rimonta.

Al di là dei risultati, il momento più significativo della manifestazione è stato quello della premiazione, vissuto tra commozione e ricordi. Papà Marco e mamma Paola Rosci hanno ricevuto l'abbraccio dei partecipanti e una maglia in dono da ciascuna squadra presente.

Il riconoscimento di miglior giocatore del torneo assegnato a Tommaso Taddei, portiere dell’RTS Queens, protagonista con interventi decisivi e un rigore parato. L'obiettivo degli organizzatori è ora quello di dare continuità all'evento e farlo crescere ulteriormente in vista dell'edizione del 2027.

Classifica finale

Lazio 6 punti*

Roma 6 punti

RTS Queens 3 punti

San Paolo Ostiense 1 punto

* Lazio prima per migliore differenza reti.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.