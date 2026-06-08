Calciomercato | Moretto: "Gimenez piace alla Lazio". La situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Santiago Gimenez torna in orbita Lazio. L'ex centravanti del Feyenoord, oggi al Milan, è reduce da una stagione travagliata, condita da infortuni e poche presenze. Non ha realizzato nanche un gol, ma il suo valore è indiscutibile.
Il profilo del messicano è stato accostato alla Lazio nelle ultime ore. Un'operazione che appare difficile, ma non impossibile. Sul tema è intervenuto l'espero di mercato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole:
“La Lazio vede in Santiago Gimenez un possibile protagonista del suo attacco. Poi da qui a parlare di operazione in chiusura ce ne passa. Ad oggi non ci sono stati contatti tra club. Il Milan ad oggi non ha neanche una struttura per fare mercato. Non ci sono stati contatti diretti nemmeno tra il messicano e la Lazio. Sicuramente però Gimenez piace alla Lazio”.