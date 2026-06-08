Lazio, la pubalgia tormenta Isaksen: attesa una decisione sull'operazione
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen si trova dinanzi a un bivio. La scorsa stagione è iniziata in salita per colpa della mononucleosi, la prossima rischia di complicarsi a causa della pubalgia che lo tormenta da settimane.
L'esterno danese deve scegliere tra una terapia conservativa oppure un'operazione immediata. Dopo Rovella, Cataldi e Zaccagni, anche Isaksen si trova davanti a questo bivio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club biancoceleste spinge per la seconda soluzione.
È concreta l'ipotesi di un intervento chirurgico, non resta che attendere la decisione dell'esterno. Gustav ha dei dubbi dopo due consulti in Olanda e in Germania che, secondo Il Messaggero, gli hanno sconsigliato l'intervento di Groin Pain Syndrome, lo stesso a cui si sono sottoposti i tre compagni. Riflessioni in corso sulla strada da intraprendere, a prescindere sarebbe meglio scegliere a stretto giro.