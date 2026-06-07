Calciomercato Lazio | Caccia ai giovani italiani: la strategia di Lotito e Fabiani
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio inizia a muoversi sul mercato, anche se a passi lenti. Il club biancoceleste è in attesa di scoprire il suo futuro, anche se sembra solo questione di tempo prima che venga annunciato l'obbligo del "saldo zero". Se così non fosse, è perché la Lazio si sarebbe salvata proprio al limite.
La strada del mercato biancoceleste sembra essere ormai tracciata, almeno per queste prime fasi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio sarebbe improntata su profili giovani e italiani, per la precisione Under 23.
Il motivo è facilmente intuibile: prendere dei giovani italiani non peserebbe sulla voce "costo del lavoro allargato" e quindi non andrebbe a compromettere mosse future. L'unico modo per non gravare ulteriormente su una situazione già in bilico.