Ex Lazio | Acerbi in uscita dall'Inter: De Rossi lo vuole al Genoa
08.06.2026 10:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - L'avventura di Francesco Acerbi all'Inter è ai titoli di coda. Il 38 enne ex Lazio non rinnoverà il suo contratto, ma non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile reunion con Simone Inzaghi all'Al Hilal, ipotesi poi tramontata.
Il centrale nerazzuro può rimanere in Serie A. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbero la neopromossa Monza e il Genoa di De Rossi.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.