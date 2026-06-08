Lazio | Gattuso vuole Mandas, ma il Bournemouth c'è ancora: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha scelto Christos Mandas come portiere titolare della sua Lazio, ma è ancora tutto nelle mani del Bournemouth. L'ex ct dell'Italia, infatti, sta aspettando con trepida attesa il 15 giugno: come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il diritto di riscatto di circa 18 milioni di euro fissato a gennaio per il Bournemouth scadrà lunedì prossimo.

Il club inglese ha provato a trattare con la Lazio per limare il prezzo del cartellino e ricevere uno sconto, ma da Formello hanno fatto muro. Il portiere greco era volato in Inghilterra per trovare maggiori opportunità, ma ha finito col giocare di meno rispetto a quanto non facesse nella Capitale. Ora le cose possono cambiare.

Gattuso ha già avuto un colloquio telefonico con Mandas per spiegargli il ruolo che avrà nella sua Lazio. Ringhio lo ha scelto come portiere titolare, con Motta che tornerà a fare il vice e Provedel che sarà ceduto. Per avere la conferma ufficiale, bisognerà attendere il 15 giugno. Se il Bournemouth non riscatterà Mandas, allora il greco tornerà a guidare la retroguardia biancoceleste.