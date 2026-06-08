Calciomercato Lazio | Rivero può lasciare il River Plate: i biancocelesti attendono

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a muoversi con prudenza sul mercato, tra valutazioni e occasioni da cogliere. Una di queste potrebbe essere Lautaro Rivero, difensore centrale del River Plate destinato a lasciare il club argentino durante l'estate.

Secondo quanto riportato da Olé e ripreso dal Corriere dello Sport, il River avrebbe inserito il mancino classe 2003 nella lista dei giocatori cedibili per avviare un rinnovamento della rosa. Nonostante una stagione complicata che ne ha abbassato il valore economico, Rivero resta un profilo interessante: giovane, già nel giro della nazionale argentina e con ampi margini di crescita.

Il club adesso sarebbe disposto a trattare per una cifra compresa tra i 7 e i 10 milioni di euro, nonostante una clausola rescissoria da 100. La Lazio lo segue da tempo e lo considera un profilo in linea con la propria strategia. Tuttavia la concorrenza è elevata: su Rivero si registrano gli interessi di Udinese, Real Sociedad, Tigres e del Brighton, proprietario del cartellino di Coppola, monitorato anche lui dalla società biancoceleste. Per questo la Lazio dovrà decidere se affondare il colpo o attendere, anche perché prima sarà necessario fare spazio in rosa e a bilancio.