Calciomercato Lazio | Rilancio Dele-Bashiru, in uscita Belahyane: il punto
07.06.2026 08:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il centrocampo biancoceleste è il reparto che riceverà meno stravolgimenti rispetto agli altri. Solo una clamorosa cessione di Rovella può cambiare le cose.
Perso Basic (ha firmato per il Venezia), la mediana di Gattuso ripartirà da Taylor, Cataldi, Patric, ma non solo. C'è anche un Dele-Bashiru da rilanciare, ancora uno dei pupilli del ds Fabiani, così come Przyborek sulla trequarti.
Chi invece non farà parte del progetto tecnico, secondo quanto riporta Il Messaggero, è Belahyane. L'ex Verona si trova ai margini del progetto ed è infatti in uscita dal club.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.