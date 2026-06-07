Italia, Baldini chiude con due vittorie su due: anche la Grecia ko
La guida ad interim di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale italiana si chiude con due vittorie su altrettante gare giocate. Dopo l’affermazione per 1-0 sul Lussemburgo arriva, con lo stesso risultato, quella sulla Grecia.
Decisivo ancora una volta Pio Esposito, che ha sbloccato la gara al 18’ sfruttando un cross di Ekhator, che poco prima era andato vicino al gol. L’Italia ha avuto occasioni per raddoppiare senza riuscire a sfruttarle, in un match in cui non sono mancati momenti di nervosismo.
Da segnalare un legno per parte nel secondo tempo, ma anche l’espulsione di Reggiani che appena entrato è stato costretto a strattonare Douvikas lanciato a rete. Dopo l’esperienza in Nazionale maggiore per gli Azzurrini, starà al CT che raccoglierà l’eredità di Baldini decidere da chi ripartire.