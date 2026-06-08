Calciomercato Lazio | Nuovo asse con il West Ham? Torna di moda Pablo Felipe
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha chiesto alla società un nuovo centravanti. Dia e Ratkov non bastano, mentrre Noslin viene considerato un esterno o al massimo trequartista nel suo 4-2-3-1. Ci sono diversi profili che la società sta valutando, mentre altri vengono proposti dai procuratori.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'agente Mendes avrebbe proposto il 22enne Pablo Felipe del West Ham, già accostato al club biancoceleste durante la sessione invernale di calciomercato, prima di passare al West Ham per 25 milioni di euro.
La retrocessione degli Hammers, però, potrebbe rivelarsi una carta a favore della Lazio. Può scaldarsi nuovamente l'asse con il West Ham dopo l'operazione Castellanos, ma per il momento non ci sono riscontri concreti oltre alla semplice proposta di Mendes.