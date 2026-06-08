Italia U17, la gioia dell'ex Lazio Franceschini: "Fatto qualcosa di eccezionale"
Per un'Italia che non si qualifica al Mondiale, ce n'è un'altra più giovane che si è messa in mostra all'Europeo di categoria, vincendolo nuovamente dopo l'edizione del 2024. E il merito è anche di mister Daniele Franceschini, cresciuto nella Lazio e che proprio nel vivaio della Lazio ha anche iniziato ad allenare.
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il mister dell'Italia U17 ha riconosciuto la portata dell'impresa di ieri sera: "Vincere una competizione europea è sempre difficilissimo, al di là degli ottimi risultati ottenuti negli anni scorsi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale".
Ma cosa fare affinché il talento dei giovani non venga perso una volta arrivati in età per la Nazionale maggiore? Franceschini suggerisce una soluzione: "Avrebbero bisogno di giocare con un minutaggio maggiore, anche sotto età, in campionati più stressanti. Penso alla Primavera o nelle formazioni U23. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, si testano prima contro i più grandi in tornei più competitivi".