Italia U17, la gioia dell'ex Lazio Franceschini: "Fatto qualcosa di eccezionale"

08.06.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Italia U17, la gioia dell'ex Lazio Franceschini: "Fatto qualcosa di eccezionale"

Per un'Italia che non si qualifica al Mondiale, ce n'è un'altra più giovane che si è messa in mostra all'Europeo di categoria, vincendolo nuovamente dopo l'edizione del 2024. E il merito è anche di mister Daniele Franceschini, cresciuto nella Lazio e che proprio nel vivaio della Lazio ha anche iniziato ad allenare.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il mister dell'Italia U17 ha riconosciuto la portata dell'impresa di ieri sera: "Vincere una competizione europea è sempre difficilissimo, al di là degli ottimi risultati ottenuti negli anni scorsi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale".

Ma cosa fare affinché il talento dei giovani non venga perso una volta arrivati in età per la Nazionale maggiore? Franceschini suggerisce una soluzione: "Avrebbero bisogno di giocare con un minutaggio maggiore, anche sotto età, in campionati più stressanti. Penso alla Primavera o nelle formazioni U23. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, si testano prima contro i più grandi in tornei più competitivi".

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.