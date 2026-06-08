Calciomercato Lazio | Conferme sulla permanenza di Floriani Mussolini: i dettagli
08.06.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta ad essere rivoluzionata in ogni reparto, ma prima di nuovi acquisti dovranno esserci delle cessioni. Chi invece probabilmente non verrà ceduto è Floriani Mussolini: il terzino, cresciuto nel vivaio biancoceleste e reduce dai prestiti al Pescara, alla Juve Stabia e infine alla Cremonese, che ha deciso di non riscattarlo, rimarrà in biancoceleste. Lo conferma La Repubblica nell'edizione odierna.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.