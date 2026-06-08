Calciomercato Lazio | Dia tra riscatto e cessione: il piano della società
08.06.2026 11:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia non ha vissuto una stagione esaltante all'ombra del Colosseo, decisamente non all'altezza rispetto alla prima in biancoceleste.
La Lazio dovrà versare nelle casse della Salernitana gli 11,3 milioni di euro pattuiti per l'obbligo di riscatto, ma la permanenza nella Capitale è tutt'altro che scontata.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Tempo, infatti, il piano della società biancoceleste prevede di cedere il centravanti classe '96 per poi reinvestire altrove.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.