Calciomercato Lazio | Levante e Valencia su Motta: i dettagli
08.06.2026 11:30 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Si sono accesi i riflettori intorno a Edoardo Motta. Le prestazioni del portiere della Lazio nel finale di stagione hanno attirato l'interesse di diversi club.
In particolare, Valencia e Levante hanno chiesto informazioni sull'ex Reggiana. La Lazio, però, ha altri piani. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato la situazione sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole.
“Levante e Valencia hanno chiesto informazioni per Motta e valutano un prestito con opzione. La Lazio, però, lo considera un punto fermo e punta a tenerlo anche nella prossima stagione”.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.