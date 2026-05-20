Del Piero: "Non ci sono più bandiere nel calcio, troppi stranieri e trasferimenti"
20.05.2026 19:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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"Le bandiere nel calcio? Credo che probabilmente ci sono meno esempi rispetto al passato. Prima il calcio era più propenso a questo tipo di esempi parlo di 40, 50 anni fa dove c'erano molti meno trasferimenti, meno stranieri e si viveva il calcio in maniera diversa". Lo ha detto Alessandro Del Piero, ospite a Pescara della seconda edizione del Premio Zucchini, riconoscimento dedicato all'indimenticato capitano della squadra adriatica.
"Seguendo un po' quello che è il calcio di oggi - ha aggiunto - è inevitabile che i calciatori e le società puntino a uno scambio più frequente ma non punterei tanto il dito su questa cosa".