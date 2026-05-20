Crespo ricorda Veron alla Lazio: “Che campione! Migliorava tutti…”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Crespo e Veron insieme, sia al Parma che alla Lazio. Due argentini che hanno fatto la storia del campionato italiano tra fine anni 90 e inizio 2000. Intervenuto a F90, programma di ESPN, l’ex centravanti ha parlato delle qualità proprio della Brujita, in passato suo compagno di squadra. Di seguito le sue parole.

"Il mio partner ideale era Verón. Il Piojo López, logicamente, lo era per l'ultimo passaggio, ma Seba è stato in assoluto il re del penultimo passaggio: metteva il compagno nelle condizioni perfette per servirmi. Chiunque abbia giocato al fianco di Verón è quasi sempre arrivato in Nazionale, in qualsiasi parte del mondo”.

“Lui migliorava tutti... chiunque cresceva giocando con Verón. E se tutti rendevano al massimo grazie a lui, per me era tutto più facile, perché dovevo solo finalizzare ciò che lui iniziava a costruire. Se penso alle mie migliori stagioni, mi vengono in mente gli anni con Verón alla Lazio e il mio terzo anno a Parma. In quella stagione segnai 30 gol e c'era proprio lui in campo quando vincemmo la Coppa UEFA e la Coppa Italia”.