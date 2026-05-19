Lazio senza abbonati? Ecco quanti soldi può perdere Lotito
RASSEGNA STAMPA - Il nuovo stadio e i trenta milioni in più, alla fine della rateizzazione col Fisco durata 23 anni. Su questo punta il presidente Lotito per rilanciare la Lazio nei prossimi mesi. "Vive sempre in una realtà parallela, che altri faticano a vedere fino in fondo", scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, che lo definisce un "inguaribile ottimista".
Il patron infatti non è nemmeno spaventato dalla contestazione dei tifosi che prosegue senza sosta. Lo Stadio Olimpico ormai è vuoto da mesi, solo in un paio di occasioni il pubblico biancoceleste è rientrato sugli spalti. Per il resto, è rimasto fuori. E ora a rischio c'è la prossima campagna abbonamenti (quest'anno erano quasi 30mila): come scrive lo stesso quotidiano, Lotito potrebbe perdere 7,5 milioni di euro se la protesta dovesse andare avanti con pochissimi abbonati. Un danno economico non da poco, soprattutto in questo momento storico della società.