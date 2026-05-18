WOMEN | Lazio, D'Auria: "Champions? Avevamo obiettivi importanti. Sicuramente..." - VIDEO

Federica D'Auria, ospite all'evento Athora Game On-All Stars Night, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti commentando così la stagione: “Ho molto piacere ad essere qui, è una bellissima serata. Piacevole per il calcio femminile, sono molto contenta di essere qui. Che anno è stato? Una bella stagione in crescita rispetto allo scorso anno, abbiamo riproposto un buon calcio e buone prestazioni, forse non abbiamo avuto la costanza che ricercavamo ma sicuramente abbiamo dato il meglio in ogni allenamento e in ogni partita. La stagione è finita da poco, tiriamo la linea e poi penseremo al prossimo anno”.

NAZIONALE - “Pensiamo a fare bene per la qualificazione, per l’Italia e per il movimento femminile. Ci teniamo tanto e vogliamo onorare la maglia fino alla fine. Soncin, se mi convocherà? Sono sue scelte, do il massimo e sono a disposizione qualora fosse richiesta la sua presenza”.

EUROPA - “Sicuramente abbiamo continuato il nostro percorso, abbiamo ottenuto un piazzamento migliore rispetto allo scorso anno e ci dà soddisfazione. Avevamo obiettivi importanti come la Champions e questo ci deve dare tanti stimoli per fare ancora meglio il prossimo anno”.

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