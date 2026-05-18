Panatta tra Sinner e derby: "È stata una gran bella giornata"
18.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un italiano è tornato a trionfare gli Internazionali. Cinquant'anni dopo Adriano Panatta, ecco Jannik Sinner che a Roma ha battuto Ruud. Proprio l'ex tennista ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del successo dell'altoatesino, soffermandosi anche il derby della Capitale vinto dalla Roma (di cui è tifoso) contro la Lazio. Di seguito le sue parole: “Derby e Sinner? Dico solo che è stata un gran bella giornata. Sì, bella davvero”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.