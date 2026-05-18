Lazio, chi sarà l'avversaria ai 32° di Coppa Italia: tutti gli abbinamenti
18.05.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La vittoria del Bologna contro l'Atalanta e la sconfitta della Lazio nel derby impedirà ai biancocelesti di arrivare in ottava posizione in Serie A. Un dettaglio apparentemente da non considerare ma che, in realtà, costirngerà la squadra di Sarri (o chi per lui) a iniziare la stagione con qualche settimana di anticipo. Essendo arrivata sotto le prime otto del campionato e avendo perso la finale di Coppa Italia, infatti, la Lazio sarà coastretta a giocare i trentaduesimi di finale di Coppa Italia già ad agosto contro una tra Mantova, Padova e Cesena. L'avversario dipenderà dal piazzamento finale dei biancocelesti: se arriveranno 9° affronteranno i lombardi, 10° i veneti, 11° altrimenti gli emiliani.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.