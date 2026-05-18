Lazio, tabù Roma per Sarri: numeri da incubo contro i giallorossi
18.05.2026 13:45 di Christian Gugliotta
RASSEGNA - Ancora una sconfitta con la Roma. La doppietta di Mancini ha regalato a Gasperini anche il secondo derby stagionale, infliggendo alla Lazio un'altra pesante sconfitta a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia persa.
Contro i giallorossi, Maurizio Sarri ha incassato l'ennesimo ko della sua carriera, rendendo ancora più pesante un bilancio che lo ha visto perdere in ben 9 dei 17 confronti andati in scena. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, contro nessun'altra squadra di Serie A il tecnico ha perso più partite. La Roma, dunque, si conferma una vera e propria bestia nera per Mau.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.